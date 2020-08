Confermato Sanchez, Inter ora alla ricerca della quarta punta: Pinamonti possibile soluzione

Archiviato il discorso relativo ad Alexis Sanchez, per il quale è stato finalmente raggiunto un accordo definitivo per il passaggio dal Manchester United, ora l’Inter deve andare alla ricerca di una quarta punta. Complice il prossimo addio in prestito di Esposito, alla squadra mancherà ancora un elemento per completare definitivamente il reparto offensivo e garantire ad Antonio Conte quattro attaccanti pronti da poter schierare.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è da escludere un acquisto ‘di peso’ sul mercato per il ruolo di quarto attaccante. Uno dei nomi papabili, al contrario, può essere quello di Andrea Pinamonti: attaccante di prospettiva, già di proprietà dell’Inter e che ha fatto intravedere buone cose in maglia Genoa. Per lui, però, anche la Juventus ha mostrato interesse.

