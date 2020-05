Conferme dalla Spagna: “Scambio Cancelo-Lautaro, c’è la regia di Jorge Mendes”

Una trattativa molto complicata, ma sulla quale Inter, Barcellona e Manchester City stanno lavorando intensamente. Pur di avere Lautaro Martinez, infatti, il club blaugrana ha intenzione di mettere sul piatto circa 90 milioni di euro, rinunciando ad un proprio laterale. Nelson Semedo verrà infatti dirottato al Manchester City, risolvendo anche le richieste da parte del calciatore che avrebbe voluto ricevere un aumento dell’ingaggio.

A quel punto, acquistando solo virtualmente Joao Cancelo nello scambio con il City, il Barcellona lo girerebbe immediatamente all’Inter per avere Lautaro Martinez. In questo senso, dopo l’anticipazione del Corriere dello Sport, sono arrivate stamattina conferme dalla Spagna, come si evince dai tweet del giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar: “L’operazione Lautaro ha una carambola complementare. Il Manchester City acquisterebbe Semedo e l’Inter prenderebbe Cancelo dalla squadra di Guardiola. Così, Conte avrebbe il laterale richiesto e il Barcellona risolverebbe un altro problema: Semedo voleva un aumento. Con questa carambola tra Barça, Inter e City, c’è la regia di Jorge Mendes che ha mosso certamente i fili affinché questo fosse possibili. Il Barça trionferebbe a livello economico e si avvicinerebbe a Lautaro, ma rimarrebbe senza un buon laterale”.

