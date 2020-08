CdS – Smentita sui contatti tra l’Inter e Petrachi: il motivo riguarda Conte

Non ci sono stati contatti tra l’Inter e Gianluca Petrachi secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport. Il nome dell’ex ds giallorosso, emerso in seguito all’interesse da parte della Roma nei confronti di Piero Ausilio, era stato ricollegato anche alla nota amicizia che lo lega ad Antonio Conte. In realtà, invece, Steven Zhang non starebbe pensando di cambiare assetto societario e puntare sull’ex giallorosso.

Questo proprio perché, ingaggiando Petrachi, significherebbe consentire ad Antonio Conte di intromettersi in questioni societarie che non dovrebbero riguardarlo. Per questo motivo attualmente il nome dell’ex romanista va accantonato, in attesa di capire quali saranno gli scenari sia per la panchina nerazzurra – in attesa del colloquio tra il tecnico leccese e il presidente Zhang – che per quanto riguarda la posizione in società di Piero Ausilio.

