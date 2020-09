Conte aspetta un vice-Lukaku. Discorso rimandato a fine mercato? La strategia dell’Inter

Hakimi, Sanchez, Kolarov, Vidal e forse… Darmian. Secondo quanto riportato da Tuttosport Conte è soddisfatto dei colpi in entrata siglati fin qui sul mercato dalla dirigenza nerazzurra.

Il tecnico però si aspetta un paio di altri ingressi in grado di rafforzare in maniera definitiva la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente da prendere un vice-Lukaku. La sensazione è che la dirigenza aspetterà le occasioni di fine mercato, tra queste potrebbe esserci proprio Llorente, attaccante spagnolo del Napoli già allenato da Conte ai tempi della Juventus (LEGGI L’INDISCREZIONE DI PASSIONE INTER).

