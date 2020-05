Sport – Conte vuole Cancelo, c’è l’ok dell’Inter. Il Barcellona offre anche Vidal e 60 milioni per Lautaro

Potrebbe essere il nome di Joao Cancelo a far decollare una volta per tutte la trattativa tra Inter e Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. Come confermato pochi minuti fa dal quotidiano spagnolo Sport, si tratta pur sempre di una manovra estremamente complicata, visto che riguarderebbe indirettamente anche il Manchester City. Ma, a favore della buona riuscita dell’operazione, gioca la volontà di tutti gli interpreti coinvolti.

A partire da Antonio Conte e dall’Inter, che avrebbe già dato l’ok all’inserimento del portoghese nello scambio grazie al parere più che positivo del tecnico leccese nei suoi confronti. E lo stesso Cancelo, viste le difficoltà avute in Premier League, tornerebbe più che volentieri al club che meglio di chiunque altro lo ha saputo valorizzare. Prima, però, il Barcellona dovrà scambiare Semedo per il terzino del City: Guardiola lo ha chiesto insistentemente alla propria dirigenza ed effettivamente l’ex Benfica potrebbe arrivare nello scambio più conguaglio economico per i blaugrana.

Una volta acquistato Cancelo, il Barcellona avrebbe già in mente la giusta offerta per convincere l‘Inter a cedere Lautaro Martinez: 60 milioni di euro più i cartellini di Cancelo e Vidal. Il club nerazzurro, che fin qui ha ribadito di non voler accettare proposte al di sotto dei 90 milioni di euro, potrebbe in qual caso ripensarci. Anche se, come chiarito fino ad oggi, per il centrocampista cileno preferirebbe imbastire un’operazione a parte e non legata a quella per Lautaro.

