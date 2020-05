SM – Conte ha chiesto Cavani alla dirigenza: pronto un ricco biennale all’attaccante

Dopo aver vinto l’ennesimo titolo con il Paris Saint Germain, Edinson Cavani sta riflettendo profondamente su quello che sarà il suo futuro a Parigi. L’attaccante uruguagio, com’è noto, il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto, nonostante da ormai diverso tempo abbia ricevuto una proposta per il rinnovo da parte del club francese. Le offerte nei suoi confronti di certo non mancano, sia dalla Premier League con il Manchester United in testa, sia dalla Liga dove piace a Simeone per il suo Atletico Madrid.

Negli ultimi mesi, però, si è inserita ufficialmente anche l’Inter su richiesta esplicita di Antonio Conte. In attesa di capire quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez, secondo quanto riportato da Sportmediaset, per l’ex attaccante di Napoli e Palermo la dirigenza nerazzurra è pronta a mettere sul piatto un’offerta particolarmente ricca. Come nel caso di Dries Mertens, il club è intenzionato a proporre un biennale, a cifre nettamente più alte: si parla addirittura di 10 milioni netti a stagione che farebbero del Matador il calciatore più pagato in squadra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!