TS – Conte guarda in casa Chelsea: da Kanté ad Emerson e Giroud

I rapporti tra Antonio Conte ed il Chelsea sono rimasti oltremodo burrascosi con l’addio del tecnico leccese, nonostante il titolo vinto a Londra al primo anno in panchina. Eppure, a distanza di parecchio tempo, lo sguardo dell’allenatore continua ad essere proiettato sul suo vecchio Chelsea in tema mercato, anche se in generale dal suo arrivo a Milano ha sempre mostrato una certa preferenza per la Premier League in generale. E non è un caso se calciatori come Lukaku, Sanchez, Moses e Ashley Young sono arrivati proprio dall’Inghilterra.

Ma l’asse Inghilterra-Italia pare non essersi arrestata per l’Inter, che adesso punta ad altri colpi provenienti dalla Premier, e nello specifico dal Chelsea. Come sottolineato da Tuttosport, infatti, nella lista di mercato di Antonio Conte sono stati evidenziati tre calciatori in particolare, uno in ogni ruolo diverso dagli altri. Da Emerson Palmieri, che completerebbe il quadro degli esterni, a N’Golo Kanté, il preferito del tecnico per il centrocampo. Fino ad arrivare al possibile ritorno di fiamma per Olivier Giroud come alternativa a Lukaku per l’attacco.

