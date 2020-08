Conte, Di Marzio sul futuro: “Non vedo come si possa continuare, si troverà un accordo per l’addio”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Antonio Conte, che ormai appare sempre più lontano dalla panchina nerazzurra. L’allenatore infatti è rimasto vago nelle dichiarazioni post gara, che sembravano simili ad un discorso d’addio (leggile qui): “Non potrà mai essere come dice Conte, perché quello che chiede lui la società non potrà garantirglielo. Non potrà esserci quella rivoluzione che il tecnico ha chiesto. Non vedo come si possa continuare insieme: quella frattura difficilmente ricomponibile non si suturerà”.

Di Marzio continua: “Non dimentichiamoci che Conte ha ancora due anni di contratto: l’Inter non ha intenzione di esonerarlo, ma se Conte ha intenzione di lasciare, credo che non sia una questione economia. Se fai entrare anche l’argomento familiare, i soldi contano poco”.

Ancora su Conte: “Se lascerà l’Inter, troverà presto una nuova panchina. Lasciando il contratto, la soluzione è facilmente raggiungibile. Se ne diventa una questione di soldi, diventa tutto più difficile. Ci sono anche momenti in cui ti rendi conto che non ci sono i presupposti per andare avanti: non è un volersi dimettere, è il voler chiudere un rapporto”.

