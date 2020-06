Giocatori esperti e vincenti, Conte indica la via: come cambia l’Inter. Via libera da Zhang e Marotta

Antonio Conte ora cerca la svolta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, è rimasto molto scontento anche perché la competizione era vista in casa Inter come l’ideale apertura di un nuovo possibile ciclo vincente.

Servirà un cambio di marcia. Rimane ingiusto pretendere tutto e subito, anche perché l’Inter sta costruendo le fondamenta ma la partita del San Paolo ha mostrato le solite lacune che non portano mai al salto di qualità. Lukaku e compagni hanno a lungo avuto il pallino del match, salvo poi risentire del contraccolpo dopo la rete subita.

Conte vede un’Inter non abituata a giocare match di alto livello, a gestire momenti difficili e partite che contano per un trofeo, i momenti da dentro o fuori. La crescita tecnica dell’Inter rispetto alla scorsa stagione non è in discussione ma per fare il passo decisivo servono interpreti diversi. Giocatori che non siano necessariamente più bravi dal punto di vista tecnico di quelli presenti in rosa oggi, ma certamente con un curriculum vincente.

“Le vittorie non si raggiungono dall’oggi al domani, soprattutto se non ci riesci da nove anni”. Quello di Conte non è stato un attacco nei confronti della società ma una precisazione. Parole che Zhang e Marotta condividono. La dirigenza ha ribadito a Conte la volontà di rinforzare la squadra, di seguire le sue indicazioni. E dunque di integrare la rosa attuale con innesti di esperienza.

La rosa della prossima stagione dovrà prevedere altri innesti alla Young, oppure nello stile di quel Godin che poi tecnicamente non si è rivelato un affare. Un nome? Arturo Vidal.

