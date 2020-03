TS – Conte non cambia idea: Marcos Alonso è il prescelto per la sinistra

Difficile trovare una spiegazione razionale alle esclusioni che Frank Lampard per diverse settimane ha riservato a quello che probabilmente è il miglior esterno sinistro in rosa, vale a dire Marcos Alonso. Tornato titolare al Chelsea, l’ex Fiorentina ha ricominciato a giocare ad alti livelli, siglando pure una doppietta nell’ultimo turno. Facile intuire, dunque, perché Antonio Conte ne sia calcisticamente innamorato, al punto da fare follie pur di averlo all’Inter a partire dalla prossima estate. Un binomio solamente sfiorato lo scorso gennaio, ma che potrebbe ricomporsi nei prossimi mesi, quello tra il tecnico e l’esterno mancino.

Con Biraghi che potrebbe non essere riscattato ed Asamoah giunto al capolinea della sua esperienza nerazzurra, rimarrebbe il solo Ashley Young sulla via dei 35 anni. Per questo motivo, servirà un calciatore di qualità e sicuro affidamento come Marcos Alonso, tra l’altro già disciplinato tatticamente a quelle che sono le idee di Conte. L’unico grande ostacolo sarà quello economico visto che i Blues, come hanno già dimostrato in passato, non hanno intenzione di fare grossi sconti rispetto ai 40 milioni di euro fissati per il cartellino, stando a quanto scritto da Tuttosport.



