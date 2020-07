GdS – Conte sdogana i due moduli: ecco come sarà l’Inter 2020/2021

Cresce a vista d’occhio il progetto sportivo inaugurato lo scorso anno dall’Inter con l’arrivo di Antonio Conte. Con gli acquisti di Romelu Lukaku, Christian Eriksen ed Achraf Hakimi, il club nerazzurro si è già imposto in Europa come una delle forze economiche principali, sempre nel rispetto del Fair Play Finanziario come raccomandato dall’Uefa. Il prossimo passo, intrapreso con l’acquisto dell’esterno marocchino, sarà quello di completare la rosa ad immagine e somiglianza di Antonio Conte.

Per questo motivo dovrebbe arrivare anche Emerson Palmieri, in modo da completare gli esterni con due calciatori di gamba e dal piede educatissimo. Mentre con l’arrivo di Sandro Tonali, infine, Conte completerebbe anche il reparto di centrocampo. Con il mediano del Brescia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese potrebbe fare affidamento su più soluzioni tattiche.

Dal 3-4-1-2 con la figura di Christian Eriksen trequartista, modulo fin qui più gettonato dalla ripartenza post-coronavirus, al tradizionale 3-5-2 con 3 centrocampisti classici e l’esclusione del danese. Se la variabilità tattica sarà uno dei fattori decisivi per una formazione che punterà finalmente a viso aperto allo scudetto, una certezza per l’Inter 2020/2021 sarà ancora una volta l’attacco: se Lautaro Martinez dovesse rimanere in nerazzurro, Conte potrà contare ancora una volta con una coppia micidiale completata da Lukaku.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!