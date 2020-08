Conte resta alla guida dell’Inter, Borja Valero verso il rinnovo?

L’incontro di ieri pomeriggio tra Antonio Conte e la società è stato fondamentale per il futuro dell’Inter: il tecnico leccese infatti resterà sulla panchina nerazzurra anche la prossima stagione nonostante i dubbi delle ultime settimane. Ora che la guida tecnica è stata confermata si potrà iniziare a programmare la prossima stagione attraverso il mercato. Oggi c’è stato un altro incontro tra le parti.

Con Conte che sarà dunque ancora alla guida dell’Inter, anche Borja Valero va verso la conferma. Il futuro del centrocampista spagnolo – in scadenza di contratto – dipendeva infatti molto dalla permanenza o meno del tecnico, suo grande estimatore come dichiarato più volte durante la stagione. Come riportato da Tuttosport ora il rinnovo di Borja Valero è sempre più vicino.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<