TS – Conte chiede Sanchez per un’altra stagione. Riscatto complicato per Moses

Prima di concentrare lo sguardo mercato in entrata, l’Inter vuole sciogliere al più presto alcuni nodi che riguardano i calciatori attualmente in rosa a titolo temporaneo. A partire da Alexis Sanchez e Victor Moses, i quali rischiano di rientrare prima del previsto dai rispettivi prestiti e saltare l’Europa League di agosto. Qualora non venisse trovato l’accordo sia con il Manchester United che con il Chelsea, Antonio Conte si vedrà costretto a dover rinunciare ad entrambi in Europa.

Guardando il futuro a medio-lungo termine, invece, stando a quanto riferito da Tuttosport, l’Inter non verserà nei confronti del Chelsea i 12 milioni di euro stabiliti per il riscatto dell’esterno nigeriano. Più chance di restare per Alexis Sanchez, per il quale il club nerazzurro cercherò di prolungare il prestito per altri 12 mesi, visto che il tecnico leccese lo ha già promosso a pieni voti e lo ritiene ideale per i suoi piani tattici del reparto offensivo.

