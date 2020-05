Cordoba: “Spero che James Rodriguez venga all’Inter, un altro colombiano a San Siro”

Rimasto in Italia anche dopo aver dato l’addio al calcio giocato nel 2012, Ivan Ramiro Cordoba ha sempre mostrato grande passione ed attaccamento per i colori dell’Inter. L’ex centrale nerazzurro, che tra i grandi successi ottenuti a Milano è stato tra i protagonisti del Triplete del 2010, è stato intervistato sulle pagine del Daily Mail. Tra i suoi più grandi sogni, il colombiano ha raccontato di voler vedere, un giorno, il connazionale James Rodriguez indossare la maglia della sua Inter a San Siro. Questo un estratto dell’intervista:

James Rodriguez sembra destinato a lasciare il Real Madrid e c’è un forte interesse da parte dell’Arsenal e dell’Everton. La Premier League è la scelta giusta?

“James Rodriguez è il miglior giocatore per noi colombiani. Dipende da lui, ha tutto ciò di cui ha bisogno per fare bene. Vorrei che James andasse in Inghilterra perché ci sono così tante opzioni interessanti per lui. James è già in una delle migliori squadre al mondo, il Real Madrid, ma la Premier League sarebbe una grande destinazione. Chi lo acquisterà farà una scelta eccellente. Egoisticamente, spero di vederlo in Italia alla mia Inter. Spero che un giorno possa prendere il mio posto da calciatore colombiano a San Siro”.

