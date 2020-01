Corsera – Conte fa fuori Vecino: futuro all’estero? L’Inter lo ha proposto ad un club di Serie A

Inter attivissima sul mercato in entrata ma concentrata anche sulle operazioni in uscita, fondamentali per raccogliere un importante tesoretto e per sistemare il bilancio nerazzurro. In attesa di definire la cessione di Politano con la Roma e quella di Gabigol con il Flamengo, l’altro indiziato a lasciare Milano sembra essere Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano sembra non rientrare più nel progetto tecnico di Conte, come testimoniato anche dall’esclusione dai convocati nell’ultimo match di Coppa Italia contro il Cagliari. Sull’ex Fiorentina c’è da registrare l’interesse di diverse squadre straniere, Siviglia ed Everton in prima fila, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Vecino sarebbe stato proposto nelle ultime ore alla Lazio.

