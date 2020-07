CorSera – Inter-Manchester United al lavoro per Sanchez: Skriniar la chiave?

La volontà di riscattare Alexis Sanchez e dunque di acquistarlo a titolo definitivo è ormai chiara. L’Inter infatti è da tempo al lavoro con il Manchester United – proprietario del cartellino – per trovare un accordo. Il rendimento del cileno dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutto l’inizio stagione si è decisamente alzato e sembra aver trovato anche quella continuità che gli è mancata in Premier League.

La scelta è stata fatta e – come riporta il Corriere della Sera – potrebbero bastare 15 milioni per accontentare i Red Devils. Un altro nodo è rappresentato dall’ingaggio altissimo di Sanchez, ma grazie al decreto Renzi l’Inter potrà risparmiare il 30%. Il quotidiano però rilancia: Milan Skriniar non è più un incedibile per la società e lo United è sulle sue tracce da tempo. Non sarebbe dunque escluso – si legge – la possibilità dell’inserimento di una contropartita nell’operazione, e potrebbe essere addirittura il difensore slovacco.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<