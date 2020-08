CorSera – Inter-Messi, ecco la richiesta milionaria per il nuovo contratto

INTER-MESSI – Attualmente, Leo Messi è di gran lunga il calciatore più pagato al mondo e tale vuole rimanere per i prossimi anni. Il 10 del Barcellona percepisce infatti 50 milioni di euro netti a stagione, addirittura 20 in più rispetto al rivale Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, come raccontato questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera, nel prossimo contratto che l’attaccante chiederà al suo nuovo club, la richiesta economica dovrà raggiungere le stesse vette.

INTER-MESSI, LE RICHIESTE CONTRATTUALI

Per il noto quotidiano milanese, Messi chiede un triennale da 50 milioni di euro netti a stagione. Una richiesta di mercato che solamente pochissimi club in Europa possono permettersi e non è un caso se da più parti il Manchester City viene dato in vantaggio rispetto alla concorrenza. Continua comunque la rincorsa di Inter e Paris Saint Germain, in questo momento leggermente dietro anche a causa della preziosa presenza di Pep Guardiola al timone della formazione inglese.