CorSera – Inter, dal mercato arriveranno Tonali e due esterni. Riflessioni sul centrocampista esperto

La cosa positiva del mercato dell’Inter è che pian piano si sta facendo sempre più chiarezza su quelli che dovrebbero essere i movimenti della prossima estate. Come ribadito questa mattina dal Corriere della Sera, l’attuale linea societaria – qualora non dovessero esserci cessioni illustri – punterebbe su due ruoli in particolare: il reparto di centrocampo e le due corsie laterali. Il primo rinforzo sarà verosimilmente Sandro Tonali, grande obiettivo dell’estate nerazzurra.

A seguire, Antonio Conte vorrà rivoluzionare le fasce con le partenze più che probabili di Biraghi, Asamoah e Moses. In entrata serviranno necessariamente due esterni di fascia, da affiancare ai già confermati Candreva ed Ashley Young. Attenzione anche alla possibilità di aggiungere alla rosa quel profilo esperto tanto aspettato dal tecnico per il centrocampo. In pole resta Arturo Vidal, ma anche Radja Nainggolan potrebbe giocarsi le sua chance in caso di mancato approdo del cileno.

