CorSera – Vidal-Inter, sì dopo la Befana. Giroud caldo, ma Conte gli preferisce un altro attaccante

I primi acquisti dell’Inter di Antonio Conte in questo mercato di gennaio sono i rientri degli infortunati, da Barella a Sensi passando per Sanchez. L’infermeria si svuota, con l’unica incognita di Asamoah ancora alle prese con qualche problemino, e in casa nerazzurra si può tornare a sorridere in vista dell’inizio del 2020 che nasconde subito parecchie insidie. Fondamentale però sarà poi andare a puntellare la rosa con i rinforzi richiesti dal mister, sui quali la dirigenza sta lavorando con una lista di priorità già ben definita.

In primo piano, cerchiato in rosso, resiste il nome di Arturo Vidal. Il cileno è l’obiettivo espressamente richiesto per puntare allo scudetto, non ci sono alternative calde e credibili in questo momento. Secondo il Corriere della Sera, dopo il 6 gennaio ci si attendono sviluppi importanti con l’Inter che punta ad entrare nella fase più calda della trattativa con l’obiettivo di chiudere prima possibile. Lo stesso quotidiano fa poi il punto sulla questione attaccanti. Perché è vero che rimane un candidato credibile il francese Olivier Giroud, il quale tra l’altro secondo fonti transalpine avrebbe scelto proprio l’Inter preferendola anche alla Juventus, ma “prima ancora del francese dei Blues, il nome che stuzzica Conte resta quello di Fernando Llorente con Matteo Politano a Napoli”.

