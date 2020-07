CorSera – Inter sulle tracce di Zaniolo: ecco quanto serve per strapparlo alla Roma

Causa anche il duro infortunio di mezzo, non sono pervenute offerte negli ultimi tempi nei confronti di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista di proprietà della Roma, che ieri ha saltato per un risentimento al polpaccio la sfida contro l’ex Inter, sta pian piano recuperando e c’è chiaramente tanta curiosità per rivederlo al top nelle prossime settimane. Anche per questo motivo, probabilmente, il club giallorosso non ha ricevuto ad oggi alcuna proposta ufficiale.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera nell’edizione in edicola questa mattina, vi sarebbero comunque tre società in attesa di capire le condizioni per un possibile affare. In Italia, come sappiamo, Inter e Juventus sono i club che più di altri avrebbero le possibilità economiche per condurre l’operazione. All’estero, invece, una società parecchio interessata è il Tottenham di José Mourinho.

Nonostante una sua cessione verrebbe accolta come impopolare dalla tifoseria romanista, il presidente Pallotta potrebbe seriamente vacillare a fronte di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, vicina sostanzialmente ai 60. La dirigenza giallorossa sa che questo è un ottimo momento per monetizzare e, come fatto in occasione della cessione di Salah, potrebbe sacrificare il proprio talento nel mercato estivo.

