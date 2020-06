Criscitiello: “Asse caldo tra Inter e Verona. Non solo Kumbulla, si discute anche di Esposito e Salcedo”

Nella giornata in cui è stata ufficializzata la riapertura del calciomercato a partire dal 1° settembre, non si placano mica le voci sui possibili movimenti dell’Inter. Per via della finestra ridotta che durerà fino al 5 ottobre, tanti i club stanno infatti già cercando di impostare adesso le prime trattative per non correre il rischio di dover muoversi in tutta fretta all’ultimo minuto. A tal proposito, il giornalista Michele Criscitiello, sulle pagine di tuttomercatoweb.com ha parlato di un asse tra Inter e Verona destinato a fare la fortuna di entrambi i club.

Questa l’indiscrezione del direttore di Sportitalia: “L’Inter, come vi abbiamo preannunciato ieri su Sportitalia, sta puntando il giovane Marash Kumbulla, difensore classe 2000 che però piace anche alla Juventus. Altro derby d’Italia, sul mercato, dopo quello per Tonali. Con il Verona potrebbe nascere un asse di mercato e sul piatto Marotta metterebbe Salcedo che piace tantissimo a Juric, anche per il futuro, oltre a due giovani della Primavera e per il Verona torna caldo anche il nome di Esposito, classe 2002”.

