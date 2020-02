CdS – Cuadrado a cena da Zanetti. Suggestione futura di mercato?

Potrebbe essere stata solo una coincidenza, ma martedì sera Javier Zanetti e Juan Cuadrado si sono ritrovati al Botinero – storico ristorante milanese di proprietà del vice presidente dell’Inter – a cenare in tavoli diversi. Nonostante il terzino destro della Juventus fosse accompagnato dalla moglie Diana Botero, non è mancata l’occasione per scambiare nel corso della serata quattro chiacchiere anche con l’ex capitano nerazzurro.

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe non essere stata una semplice coincidenza, bensì una vera e propria suggestione di mercato. Già in passato Cuadrado è stato accostato all’Inter e la stima di Antonio Conte nei confronti del colombiano non è certamente nuova. In questo momento è un titolare quasi inamovibile per Maurizio Sarri, ma chissà che le cose in futuro non possano cambiare…



