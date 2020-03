Da Bale a James Rodriguez: la lista degli epurati del Real Madrid. Chi può far comodo all’Inter?

In attesa di capire quando aprirà e come sarà strutturata la prossima sessione di calciomercato, le grandi società stanno già pianificando le mosse per non farsi trovare impreparati. Il Real Madrid, come da tradizione, è tra i club più attesi in vista di grandi mosse che forse mai come quest’anno potrebbero prevedere una profonda rivoluzione nella rosa.

La notizia viene riportata dal quotidiano spagnolo As, molto vicino alle vicende di casa Real, che scrive come la dirigenza abbia già stilato una lista di calciatori che si tenterà di piazzare altrove durante la prossima finestra di mercato, mentre altri sarebbero da considerare ancora in bilico. Tra i quasi sicuri partenti spiccano profili eccellenti come Gareth Bale, in rotta con l’ambiente, e James Rodriguez, ma anche l’attaccante Mariano Diaz che in Italia ha diversi estimatori e Lucas Vazquez. A forte rischio il gioiello Luka Jovic, costato 60 milioni di euro solo la scorsa estate: su di lui si era mossa anche l’Inter, chissà che non possa tornare in corsa. Da definire invece i destini di Marcelo, Areola, Modric ed il jolly difensivo Nacho.

