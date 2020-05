Da Borja a Padelli passandro per Young: il punto sui contratti in scadenza dell’Inter nel 2020

Il mercato – in questo periodo di stop forzato per l’emergenza coronavirus – è l’argomento più caldo soprattutto in casa Inter, insieme alla discussione sulla ripresa della Serie A. Un nodo cruciale per la sessione estiva sono i contratti in scadenza il 30 giugno che – con la stagione allungata fino ad agosto – potrebbero slittare di qualche mese. Sono otto i giocatori nerazzurri interessati, proviamo a fare il punto.

PRESTITI – Stefano Sensi, Alexis Sanchez, Victor Moses, Cristiano Biraghi e Ashley Young: questi cinque giocatori dell’Inter andranno in “scadenza” il 30 giugno poiché sono tutti arrivati con la formula del prestito. Se per l’ex Sassuolo e Young il destino appare chiaro (ovvero la permanenza a Milano), sugli altri il futuro è ancora incerto. Biraghi probabilmente resterà un altro anno in prestito nell’affare Dalbert, mentre Sanchez e Moses sono destinati a ritornare nei rispettivi club di appartenenza dopo aver dimostrato fragilità fisica.

FINE CONTRATTO – Daniele Padelli, Tommaso Berni e Borja Valero sono gli altri tre giocatori con scadenza il 30 giugno. Padelli resterà come terzo portiere, a differenza di Berni che probabilmente smetterà ed avrà un ruolo nel club. Più complicata la situazione legata al centrocampista spagnolo: stando alle ultime indiscrezioni Borja lascerà Milano e la maglia nerazzurra.

INDESIDERATI – Menzione a parte per Ivan Perisic e Mauro Icardi: i due giocatori protagonisti dello scorso mercato estivo hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022 e dunque l’Inter punterà a monetizzare il più possibile grazie ai riscatti di Bayern Monaco e PSG.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!