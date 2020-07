Da Vidal a Tonali, Marotta punta 6-7 titolari a centrocampo: Conte ora può sognare

L’Inter disegna il centrocampo. Zona nevralgica di campo che nei piani di Marotta e Ausilio vuole essere di un certo livello. Se Tonali è praticamente in pugno, nei piani della dirigenza meneghina gli acquisti nell’imminente sessione di mercato non vogliono fermarsi di certo qui.

Come riportato da Tuttosport, il sogno di Conte di (ri)avere Vidal non è certamente tramontato. Dovesse arrivare il cileno, il centrocampo interista vivrebbe di sei-sette titolari (Brozovic, Barella, Sensi, Eriksen, Tonali e, in caso, Vidal), come l’identikit di un top club europeo impone. Ai titolarissimi si alternerebbero poi seconde scelte come Gagliardini, Vicino e Borja Valero. A Milano, sponda nerazzurra, si pensa sempre più in grande.

