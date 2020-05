D’Amico (ds Verona): “25 milioni per Kumbulla? Pensiamo abbia un valore superiore”

Insieme al ds del Lecce Mauro Meluso, protagonista del nuovo formato di Sky Sport ‘Il calciomercato che verrà’ condotto da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, quest’oggi sarà anche il direttore sportivo dell’Hellas Verona Tony D’Amico. In una breve anticipazione già diffusa sui social, è stato toccato ovviamente il tema più caldo di mercato che riguarda il futuro di Marash Kumbulla, difensore che in Italia piace soprattutto ad Inter e Lazio, ma che anche all’estero ha parecchi estimatori.

Del suo prezzo si è spesso parlato di un valore pari a 25 di euro, anche se il direttore D’Amico ha fatto capire che in realtà il centrale albanese potrebbe partire la prossima estate per cifre nettamente superiori. Questo il suo commento: “La cessione più cara nella storia dell’Hellas Verona? Credo Iturbe (24,4 milioni, ndr). Se penso di batterla con Kumbulla a 25 milioni? Non lo so, il ragazzo è forte. Diciamo che sia un po’ più basso di quello che pensiamo sia il suo valore. Il concetto è che Marash ha giocato un campionato strepitoso”.

