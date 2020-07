Daily Express – Inter e Juve spingono per Bellerin: addio all’Arsenal più vicino?

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia. No, non (solo) sul campo, ma anche fuori. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Express, infatti, il mirino di mercato sia dei nerazzurri che dei bianconeri ha puntato un comune obiettivo: Hector Bellerin. Il difensore spagnolo veste attualmente la maglia dell’Arsenal. Sebbene con i Gunners abbia un contratto in essere ancora per tre anni, il futuro potrebbe non essere ancora in Inghilterra.

I continui infortuni, che gli hanno permesso di registrare solamente 20 presente nell’arco dell’intera stagione, e l’arrivo dell’ex Inter Cédric Soares (che ha collezionato quattro presenze), potrebbero portare il classe ’95 verso nuovi lidi. Le sirene italiane non sono le uniche. Sull’ex Barcellona ci sarebbero infatti anche l’Atletico Madrid e il Siviglia.

