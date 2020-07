Daily Mail – Super offerta dell’Inter Miami ma Willian dice no. Decisione rinviata

Willian rimane uno dei parametri di lusso in vista del prossimo mercato. Il fantasista brasiliano, in scadenza di contratto con il Chelsea, non ha ancora trovato una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph Willian, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, sarebbe orientato ad aspettare la fine della Premier League per valutare le offerte e scegliere la sua nuova destinazione. Il brasiliano avrebbe rifiutato una ricca offerta dell’Inter Miami, pronto a ricoprirlo d’oro con un triennale da record.

