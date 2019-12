Daily Mirror – Real Madrid, un big in vendita per finanziare Eriksen: l’assist arriva dal Chelsea

Anche se solitamente il mercato di gennaio non offre operazioni particolarmente importanti, quest’anno invece l’impressione è che qualcosa di interessante si possa muovere. L’Inter, ad esempio, sta cercando di rinforzarsi con acquisti di livello sia sulle corsie esterne che a centrocampo. Uno dei tanti obiettivi è Christian Eriksen, sul quale la concorrenza di certo non manca visto che il calciatore andrà in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Il Real Madrid sta cercando addirittura di anticipare il trasferimento nella finestra invernale. I blancos – stando a quanto riferito dal Daily Mirror – hanno offerto al Chelsea la possibilità di poter avere Isco per 44 milioni di sterline circa. Soldi che i blues hanno intenzione di investire adesso che possono nuovamente fare mercato in entrata, e che consentirebbero al Real di bussare alla porta del Tottenham con una buona offerta per strappare il talento danese.

