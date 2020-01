Daily Star – Inter, il Manchester United cambia idea: Sanchez in estate non si muove!

Alexis Sanchez ha a disposizione ancora pochi mesi per lasciare il segno con la maglia dell’Inter: l’attaccante cileno, da poco rientrato da un brutto infortunio, cercherà di sfruttare al meglio la squalifica che il Giudice Sportivo oggi emanerà nei confronti di Lautaro Martinez con la missione chissà di convincere la dirigenza nerazzurra in estate a puntare nuovamente su di lui.

Secondo quanto riportato dal Daily Star però il Manchester United sembra avere le idee chiare: la dirigenza dei Red Devils è pronta a dare una seconda chance a Sanchez e non permetterà al giocatore, a fine prestito, di passare a titolo definitivo all’Inter o di trasferirsi in un altro club. Il cileno con ogni probabilità parteciperà alla pre-season del Manchester, con Solskjaer che è molto desideroso di includerlo in prima squadra per la prossima stagione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!