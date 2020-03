Daily Star – L’Arsenal riflette per il post-Aubameyang: da Immobile a… Gabigol!

L’Arsenal riflette sul futuro post-Aubameyang. I Gunners, infatti, devono fare i conti con il contratto in scadenza nel 2021 del centravanti gabonese, il quale, al momento, non sembra voler rinnovare. La deadline fissata tra 15 mesi offre comunque buoni margini di manovra per il club inglese, che può identificare il sostituto senza la pressione del tempo. E secondo quanto scrive il Daily Star, Arteta starebbe già valutando tre profili per sostituire l’attuale numero 14. I tre nomi identificati sarebbero i seguenti.

Gabigol – 34 gol in 41 partite nell’ultima stagione con il Flamengo, letteralmente trascinato dalla potenza di fuoco che ha saputo garantirgli il giovane brasiliano. La delusione portata dall’esperienza negativa all’Inter non sembrerebbe preoccupare l’Arsenal, alla luce del fatto che il ragazzo, ora, ha 23 anni e ha fatto esperienza in diverse squadre.

Immobile – L’azzurro non avrebbe bisogno di presentazioni. 27 gol in 26 presenze fin qui in Serie A, primo posto – momentaneo – in classifica con la sua Lazio. Il contratto in scadenza nel 2023 e la bottega cara che Lotito ha sempre offerto rendono complessa l’operazione, ma un’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe portare l’Arsenal a fare questo sacrificio economico.

Calvert-Lewin – Terza soluzione ‘domestica’ con il centravanti dell’Everton, autore fin qui di 15 gol in stagione. Compirà tra poco 23 anni, completa il trio dei profili che Arteta sta valutando per il post-Aubameyang.

