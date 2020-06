Dal Brasile – Maicon riparte dalla Serie D? Contatti avviati con il Fast

Fin quando ne avrà voglia e si riterrà nelle giuste condizioni fisiche per poter competere sempre con grande rendimento, Maicon continuerà a giocare. Dopo aver indossata la maglia del Criciúma nella passata stagione in Serie B, quest’anno il terzino destro potrebbe invece ripartire dalla Serie D. Il club interessato, come spiegato da Globo Esporte, potrebbe essere il Fast che, per voce del presidente Dennis Albuqurque, ha fatto sapere di essere vicino alla firma di un ex calciatore del giro della Nazionale.

Dall’entourage dell’ex laterale destro dell’Inter, però, smentiscono qualsiasi tipo di contatto. Ad ogni modo, va comunque registrato che fino a questo momento Maicon non ha ancora lanciato segnali che possano indurre al ritiro e soprattutto si ritrova senza alcun contratto. A 38 anni, una nostalgica avventura in Serie D, potrebbe seriamente essere una delle ultimissime esperienze da calciatore per il terzino brasiliano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!