Dal Brasile – Messi, niente Inter: ecco quale sarà il suo prossimo club

Leo Messi potrebbe non andare all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di Esporte Interativo, Marcelo Bechler, l’attaccante argentino avrebbe scelto di proseguire la sua avventura nel mondo del calcio con la maglia del Manchester City, per riabbracciare il grande amico Aguero e il suo maestro Pep Guardiola. Si tratta dello stesso cronista aveva già anticipato tre anni fa al mondo intero la notizia della cessione di Neymar al Paris Saint Germain.

Secondo Bechler il primo contatto di mercato tra la Pulce e il Manchester City sarebbe già avvenuto in seguito ad una telefonata con Pep Guardiola. Va ricordato che tra gli altri club accostati a Messi, anche Inter e Paris Saint Germain vanno tenuti in considerazione. In Spagna, infatti, hanno parlato questa mattina di alcuni sondaggi effettuati direttamente con gli agenti del calciatore nelle scorse settimane anche da parte del club nerazzurro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<