Dal Cile – Intoppo Vidal, il Barcellona alza le pretese: ecco la cifra richiesta. Sullo sfondo c’è la Juventus

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi del mercato dell’Inter: non è un mistero che Antonio Conte desideri allenare nuovamente il calciatore cileno, ed ha anteposto il suo nome a quello di centrocampisti giovani e talentuosi ma meno esperti. Negli ultimi giorni si è respirato un clima di positività circa il buon esito dell’affare, dato che il giocatore è in uscita dal Barcellona e gradirebbe la pista nerazzurra.

Stando a quanto riportato quest’oggi in Cile, però, alcuni intoppi potrebbero rallentare l’operazione ed il possibile trasferimento di Vidal a Milano. La Cuarta riferisce infatti che il Barcellona, che ha bisogno di far cassa e non può permettersi di svendere il suo giocatore, non vorrebbe incassare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Antonio Conte sta continuando il suo pressing, provando in ogni caso a convincere il giocatore della bontà del progetto nerazzurro.

Sullo sfondo anche la Juventus, che sarebbe interessata al calciatore ed è pronta ad inserirsi nella trattativa per uno dei nomi caldi nel mercato dell’Inter.