Dal Portogallo – Inter su Luis Díaz del Porto. Sul colombiano c’è però anche un club inglese

Nella prossima sessione di mercato potrebbe esserci un altro incrocio tra Inter e Tottenham. I due club stanno trattando l’arrivo di Tanguy Ndombele in nerazzurro, ma entrambi guardano con attenzione anche al Portogallo. In terra lusitana milita infatti Luis Díaz: l’esterno di centrocampo colombiano è reduce da un’ottima stagione, impreziosita dai 14 centri stagionali.

Ecco così che sul 23enne hanno messo gli occhi diversi club europei, su cui però nerazzurri e Spurs risultano essere in vantaggio. Per lasciarlo partire, però, il presidente dei Dragoes, Pinto Da Costa, ha già dettato le condizioni: per meno di 80 milioni (valore della causa rescissoria) Díaz non si muove: Inter e Tottenham sono avvertite. A riportarlo è SAPO Desporto.

