Dal Portogallo – Non solo l’Inter: c’è anche il Benfica sulle tracce di Emerson Royal

E’ spuntato qualche giorno fa il nome di Emerson Royal per la fascia sinistra dell’Inter. L’esterno brasiliano in forza al Betis sarebbe infatti l’interprete perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte, giocando largo a centrocampo. La valutazione del giocatore è di circa 20 milioni ed i nerazzurri ci hanno fatto più di pensiero anche se – al momento – la concorrenza è davvero alta.

Oltre infatti all’Inter ci sono altri top club europei sulle tracce di Royal: il Tottenham, il Bayer Leverkusen e – notizia di oggi – anche il Benfica. Come riporta il quotidiano portoghese Record, il club di Lisbona ha messo gli occhi sul giovane classe 1999, che potrà rappresentare il presente ma anche il futuro della sua prossima squadra. Marotta ed Ausilio monitorano la situazione.



