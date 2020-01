Dalla Danimarca – Inter-Eriksen, accordo per gennaio! Ekstrabladet annuncia: “Tutto nelle prossime settimane”

Direttamente dal suo paese natio arriva una notizia bomba legata al futuro di Christian Eriksen. Secondo il quotidiano danese Ekstrabladet, infatti, il trequartista del Tottenham e l’Inter avrebbero trovato un accordo che verrebbe ufficializzato nelle prossime settimane, portando quindi Eriksen a sbarcare a Milano in quel di gennaio. La cifra che servirebbe ai nerazzurri per strapparlo agli Spurs si avvicinerebbe ai 20-25 milioni di euro, notevolmente inferiori rispetto alla sua qualità dal punto di vista tecnico ma probabilmente non superabili in virtù del contratto in scadenza a giugno.

In vista di gennaio l’Inter continua comunque a monitorare anche la situazione legata ad Arturo Vidal, del quale però ha parlato nuovamente anche Ernesto Valverde, chiudendo nuovamente le porte ad un suo possibile addio. Nelle prossime settimane Marotta continuerà a lavorare per portarne almeno uno alla corte di Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!