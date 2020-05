Dalla Francia – Cavani, il PSG non offre il rinnovo. Rapporti tesi con l’Atletico: strada spianata per l’Inter?

Arrivano buonissime notizie per l’Inter dalla Francia. Come scritto pochi minuti fa da ‘Le Parisien’, vi sono importanti aggiornamenti sul futuro di Edinson Cavani. Stando alle ultime indiscrezioni, il ds del Paris Saint Germain Leonardo non avrebbe proposto alcun tipo di rinnovo al calciatore uruguagio. Considerando che il contratto dell’attaccante andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, restano così davvero pochissimi margini per un colpo di scena.

D’altro canto, tra i club sulle tracce del Matador, sarebbero sorte diverse complicazioni con l’Atletico Madrid. Il portale francese riferisce infatti di rapporti tesi tra il centravanti e i colchoneros. Vecchie scorie che risalgono ad un contrasto avuto tra il presidente dell’Atletico e la madre di Cavani lo scorso febbraio, quando il numero uno dei rojiblancos accusò il ragazzo di aver chiesto un ingaggio esorbitante.

A questo punto, come si può dedurre, schizzano in alto le possibilità dell’Inter per ingaggiarlo tra qualche settimana a parametro zero. Ricordiamo che i nerazzurri hanno già formulato una prima offerta all’entourage dell’attaccante pari ad un triennale da ben 7,5 milioni di euro a stagione.

