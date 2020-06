Dalla Francia – Il Bordeaux mette nel mirino Borja Valero: Paulo Sousa il suo sponsor

Il futuro di Borja Valero è ancora in bilico. Il centrocampista spagnolo in questa stagione è stata una pedina molto importante per l’Inter di Antonio Conte: con i tanti infortuni che ha avuto la squadra nei primi mesi Borja è stato impiegato più volte ed ha sempre risposto presente.

Il suo contratto però scadrà a fine stagione e la società non ha ancora deciso se riproporgli un rinnovo per il prossimo anno. Oltre la Fiorentina – suo ex club e piazza molto gradita – oggi si è aggiunta anche la pista del Bordeaux. Come riporta France Football infatti l’allenatore del club francese Paulo Sousa avrebbe espresso la volontà al club di puntare sul profilo di Borja Valero con cui ha già lavorato a Firenze. Un’occasione di mercato da non farsi sfuggire.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!