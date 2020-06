Dalla Francia – Il Lione tenta un sondaggio per Godin: c’è un grosso ostacolo

Potrebbe giungere al capolinea dopo appena una stagione la storia tra l’Inter e Diego Godin. L’ex centrale dell’Atletico Madrid era stato acquistato dal club nerazzurro a parametro zero nel corso della scorsa annata, tra l’entusiasmo generale del calciatore e dei tantissimi tifosi nerazzurri. Dopo appena un anno trascorso a Milano, però, il difensore uruguagio potrebbe addirittura fare le valigie, per via di un ambientamento con il sistema difensivo di Antonio Conte problematico sotto certi aspetti.

Non si può tuttavia parlare di una stagione del tutto negativa per l’esperto Godin, visto che in più di un’occasione si è reso protagonista di prestazioni positive. Ma, rispetto al suo reale valore, è evidente che la difesa a tre uomini gli ha comportato non pochi problemi per le sue caratteristiche. Stando a quanto riferito dal portale francese RMC Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Lione. Il club francese, cha ha già in mente di sondare la pista con l’Inter, vorrebbe però capire le intenzioni del calciatore per quanto riguarda l’ingaggio. Il presidente Aulas vorrebbe un deciso passo indietro dell’uruguagio rispetto ai 5 milioni attualmente percepiti in maglia nerazzurra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!