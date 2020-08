Dalla Francia – Il Tottenham fa muro per Ndombele: “Non parte per meno di 70 milioni di euro!”

Sebbene la stagione appena trascorsa sia stata al di sotto delle aspettative, il Tottenham ha le idee molto chiare in merito al futuro di Tanguy Ndombele. Pagato ben 60 milioni di euro dal Lione solamente un anno fa, il centrocampista francese, essendo un classe 1996, ha ancora tutto il tempo e il modo per mostrare al mondo quel che vale. E proprio per questo, il presidente degli Spurs Daniel Levy non intende privarsene così facilmente.

Avendo intenzione di renderlo uno dei pilastri della squadra dell’anno prossimo, anche José Mourinho è sulla stessa linea del suo presidente. Ergo, secondo quanto afferma le10sport.com, Ndombele non verrà ceduto sul mercato per meno di 70 milioni di euro. Cifra molto complessa da offrire per un club come l’Inter, un po’ meno per uno come il Paris Saint-Germain, anch’esso interessato al profilo del francese.

