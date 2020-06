Dalla Francia – Inter ancora sulle tracce di Tolisso, ma occhio allo scatto dello United

Non sembra avere l’intenzione di precludersi alcun obiettivo l’Inter sui movimenti di mercato dei prossimi mesi. Il club nerazzurro, capitanato dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall’amministratore delegato Beppe Marotta, ad esempio, nonostante i contatti molto avanzati per Sandro Tonali con il Brescia che effettivamente lasciano ben sperare, starebbe trattando altri centrocampisti di altissimo livello come Corentin Tolisso, di proprietà del Bayern Monaco e già avvicinato in passato dai nerazzurri.

Per il calciatore francese si era parlato di un possibile affare con i tedeschi con l’inserimento del cartellino di Ivan Perisic all’interno dell’operazione. Attenzione, però, alla concorrenza del Manchester United, già avanti nei contatti soprattutto con l’entourage del ragazzo. Ecco l’indiscrezione riportata dal giornalista di RMC Sport Mohamed Bouhafsi: “Corentin Tolisso ha buone possibilità di lasciare il Bayern Monaco questa estate. Il Bayern richiede almeno 35 milioni di euro. Il Manchester United e l’Inter sono interessati al profilo dell’ex Lione. Il Manchester United ha persino iniziato a parlare con l’entourage del centrocampista”.

