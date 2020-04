Dalla Francia – Mertens, fin qui nessuna offerta: il suo futuro rimane un tabù

Il nome di Dries Mertens è sempre in mezzo a trattative di mercato. L’attaccante belga, infatti, è seguito da diversi top club Europei, Chelsea su tutti, che in passato hanno anche provato ad acquistarlo. Anche dalla Spagna sono circolate voci di un interessamento di varie squadre, tra cui Atletico Madrid, individuato come il sostituto ideale di Diego Costa. In Italia, in particolare, è forte l’interesse dell’Inter. Dopo aver visto fumare Olivier Giroud, la squadra nerazzurra avrebbe puntato l’attaccante del Napoli come tassello ideale per lo scacchiere di Antonio Conte.

Dalla Francia, però, arrivano notizie differenti. Secondo le10sport.com, infatti, il calciatore classe ’87 non avrebbe ricevuto fin qui offerte concrete da nessun club. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, sembrava essere un’opportunità per varie squadre europee, ma è un’ipotesi non ancora valutata concretamente. Secondo il sito francese, il futuro del belga potrebbe essere legato ancora al Napoli. La volontà più forte, infatti, è quella di prolungare il proprio contratto con la squadra partenopea, così da scacciare definitivamente tutte le voci di mercato.

