Dalla Francia – Nuova pretendente per Cavani: oltre ad Inter e Atletico si aggiunge… il Napoli!

Alla corsa per Edinson Cavani si aggiunge una nuova pretendente. Oltre all’Inter (pista ora divenuta più fredda) e all’Atletico Madrid, infatti, secondo quanto riporta le10sport dalla Francia anche il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta al calciatore. Il trasferimento in Campania sarebbe ovviamente clamoroso, poiché significherebbe riportare il Matador nel club dove è letteralmente esploso e dove la gente farebbe follie per riaverlo.

Secondo il portale francese Aurelio De Laurentiis potrebbe avere le risorse sufficienti per poter accontentare Cavani soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, sebbene le richieste dell’uruguagio siano a due cifre. Con l’uscita sul mercato sempre più probabile di Lozano – oggi cacciato dall’allenamento da Gattuso -, però, il Napoli potrebbe provare a racimolare i soldi per avanzare l’offerta giusta al Matador. E a quel punto, al cuor non si comanda…

