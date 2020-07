Dalla Francia – Skriniar sacrificabile, il Psg ci pensa: Leonardo bussa alla porta dell’Inter

Anche il ruolo di Milan Skriniar nel progetto tecnico dell’Inter è in discussione. Il difensore slovacco, dopo una stagione che non ha rispettato i standard di quelle precedenti, non è più considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra che potrebbe sacrificarlo sul mercato.

Come riportato da le10sport.com, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su di lui. Il ds Leonardo lo considera il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato in difesa da Thiago Silva: il difensore brasiliano non ha rinnovato il contratto e ha lasciato Parigi a zero.

