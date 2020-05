Dalla Francia – “Tonali promesso all’Inter”: PSG e Juventus beffate, affare a un passo

“Sandro Tonali promesso all’Inter“. Dalla Francia sono certi dell’affare tra i nerazzurri e il Brescia, con il centrocampista, corteggiato da PSG e Juventus, che è a un passo dal club di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta il portale francese Le10Sport, Leonardo ha provato in tutti i modi a convincere il classe 2000 a volare in Francia, ma il talento azzurro preferisce rimanere in Italia.

Ulteriori novità arrivano anche dal mancato accordo con il club piemontese, che ha di fatto spianato la strada a Beppe Marotta e Piero Ausilio. La sensazione è che fino alla fine ci sarà un braccio di ferro e un agguerrito derby d’Italia. Dalla Francia, però, assicurano che i nerazzurri sono in pole e mancherebbero davvero pochi dettagli per la conclusione della trattativa. Dopo il no di Tonali al PSG, il club parigino ha bloccato tutti i negoziati con Cellino. Nulla di fatto, dunque, per i transalpini.

