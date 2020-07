Dalla Germania – Alaba, stallo con il Bayern sul rinnovo. Inter defilata, ecco le richieste del calciatore

È in stallo la trattativa fra i vertici del Bayern Monaco e l’entourage di David Alaba circa il possibile rinnovo del calciatore austriaco, in scadenza di contratto nel 2021 ed inserito di recente fra gli obiettivi di mercato dell’Inter. Stando a quanto riportato in Germania da Sport1, il nodo principale sarebbe relativo all’ingaggio lordo del giocatore, che ormai si considera un top player europeo e che vorrebbe un contratto pari a questo nuovo standard.

Qualche settimana fa il capo del consiglio del Bayern Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic, diventato direttore sportivo a luglio, George Alaba, padre della stella del Bayern David, e l’agente giocatore Pini Zahavi, si sono incontrati in un ristorante di Monaco. Quest’ultimo avrebbe richiesto ai vertici del club un contratto da circa 20 milioni di euro lordi a stagione.

Attualmente la situazione è in stallo, così come non ci sono grosse novità circa le squadre interessate, con l’Inter al momento più defilata. Le uniche squadre che paiono in grado di permettersi sono Manchester City e Chelsea.

