Dalla Germania – Flick vuole tenere Perisic! Colloqui con l’Inter dopo la Champions League

Il gol nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona e non solo: le ultime prestazioni di Ivan Perisic sono state decisamente convincenti nell’ultimo periodo tanto che – stando alle indiscrezioni – Antonio Conte pare essersi convinto a riprenderlo in considerazione in caso di ritorno all’Inter.

Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto e dunque al momento il suo futuro è ancora in bilico ma come riporta la Bild il tecnico dei bavaresi Hansi Flick vuole tenere Perisic come quarta opzione sulle fasce. Manca l’accordo tra i due club, anche perché l’ex interista ha un ingaggio molto alto. Al termine della Champions League – con il Bayern ancora protagonista questa sera contro il Lione – le parti si aggiorneranno.

