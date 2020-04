Dalla Germania – Götze, nuovo agente per il nuovo club: Inter in corsa

Quattro anni dopo il grande ritorno al termine della parentesi al Bayern Monaco, la seconda avventura di Mario Götze al Borussia Dortmund è giunta alla conclusione. In scadenza di contratto al 30 giugno, salvo nuove disposizioni FIFA in arrivo per l’emergenza Coronavirus che ridisegnerà le scadenze, l’attaccante tedesco lascerà i gialloneri a parametro zero e come riferiscono in Germania è già al lavoro con una nuova agenzia di rappresentanza per trovare la soluzione migliore per il suo futuro.

Götze, nonostante i diversi infortuni che lo hanno limitato, ha ancora molti estimatori in giro per l’Europa e la Premier League lo osserva con particolare attenzione. Anche in Italia però non mancano le opportunità. Dopo le timide voci sul Milan infatti, il quotidiano Ruhr Nachrichten scrive che sarebbero soprattutto Roma e Inter a tener d’occhio l’ero della finale Mondiale 2014.

