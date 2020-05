Dalla Germania – Il Chelsea gioca la carta Rudiger per convincere Werner

Il nome di Timo Werner è uno di quelli più caldi per quanto riguarda il mercato degli attaccanti. L’attaccante del Lipsia – con una clausola da 50 milioni di euro – fa gola a tante squadre europee: tra queste c’è l’Inter, in costante contatto con l’entourage del giocatore. Ci sono i nerazzurri ma non solo: in Premier League Werner piace molto ed oltre al Liverpool ora prova ad inserirsi anche il Chelsea.

Come riporta Christian Falk – giornalista di SportBild – i Blues vorrebbero giocare la carta Antonio Rudiger per convincere l’attaccante tedesco a vestire la propria maglia la prossima stagione. I due sono stati compagni allo Stoccarda e sono inoltre connazionali ed amici. La carta da giocare di Abramovic è il suo difensore.



